Il capo della CIA ha visitato la Cina in segreto a maggio



Il capo della CIA William Burns ha effettuato una visita segreta in Cina a maggio per colloqui con i funzionari, ha riferito il Financial Times, citando fonti. 02.06.2023

"Il direttore Burns si è recato a Pechino il mese scorso, dove ha incontrato le controparti cinesi e ha sottolineato l'importanza di mantenere aperte le linee di intelligence", ha detto al giornale una fonte statunitense.Il viaggio segreto arriva mentre Washington spinge per colloqui ad alto livello con Pechino per cercare di stabilizzare le relazioni, osserva il giornale. La visita di William Burns è stata il viaggio di più alto profilo da quando già l'ex sottosegretario di Stato Wendy Sherman ha visitato la città di Tianjin nel luglio 2021.Le fonti notano anche che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si affida a Burns, che è stato anche precedentemente coinvolto nella diplomazia, per gestire delicate missioni all'estero.Secondo la pubblicazione, la Casa Bianca e la CIA hanno rifiutato di commentare. Ma un funzionario statunitense ha affermato che durante il viaggio Burns ha incontrato funzionari dell'intelligence cinese.Le relazioni tra Stati Uniti e Cina si sono notevolmente raffreddate dopo una visita a Taiwan all'inizio di agosto 2022 dell'allora portavoce della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi. La Cina, che considera l'isola una delle sue province, ha condannato la visita di Pelosi, vedendo in questa mossa il sostegno degli Stati Uniti al separatismo taiwanese, e ha tenuto esercitazioni militari su larga scala. Le tensioni sono state ulteriormente aggravate dall'incidente con la comparsa nel cielo sopra gli Stati Uniti di un pallone cinese, successivamente abbattuto.

