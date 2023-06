https://it.sputniknews.com/20230602/due-persone-uccise-dai-bombardamenti-ucraini-nella-regione-di-belgorod-17272086.html

Due persone uccise dai bombardamenti ucraini nella Regione di Belgorod

Due persone uccise dai bombardamenti ucraini nella Regione di Belgorod

Le forze armate ucraine hanno bombardato un tratto di strada nel villaggio di Maslova Pristan, nel distretto di Shebekinsky. 02.06.2023, Sputnik Italia

Diverse persone sono state uccise dai bombardamenti ucraini nella Regione di Belgorod, ha dichiarato il capo della regione Vyacheslav Gladkov nel suo canale Telegram. Ha specificato che l'esercito ucraino ha sparato contro diversi insediamenti nella regione contemporaneamente. Secondo questi, una vittima di sesso maschile ha ferite da schegge al petto e l'altra ha ferite da schegge agli arti inferiori. Sono stati portati in gravi condizioni all’ospedale cittadino No 2, dove gli uomini stanno ricevendo tutte le cure mediche necessarie. I militanti ucraini bombardano regolarmente la regione di Belgorod e altre zone di confine con la Russia, effettuano attacchi con i droni e sabotaggi. Ad esempio, la città di Shebekino è stata pesantemente attaccata giovedì sera e i bombardamenti massicci sono continuati durante il giorno. La gente è fuggita in massa dalla città e dall'area circostante. Dalla mezzanotte di giovedì, 11 civili sono stati colpiti dai bombardamenti nel distretto.Il Ministero della Difesa ha poi riferito che l'esercito russo ha ucciso più di cinquanta militanti ucraini che tentavano di invadere la regione di Belgorod.

