Presidente sudafricano Ramaphosa invia ministri nei Paesi del G7 per spiegare posizione sull'Ucraina

Presidente sudafricano Ramaphosa invia ministri nei Paesi del G7 per spiegare posizione sull'Ucraina

Il Sudafrica sta lavorando per un ordine mondiale più inclusivo, rappresentativo e giusto, ha detto Ramaphosa durante un discorso tenuto questa mattina. In precedenza, il direttore generale del Ministero degli Esteri sudafricano Zane Dangor aveva detto che il Presidente sudafricano e i leader di altri cinque Paesi africani avrebbero visitato Mosca e Kiev all'inizio di giugno nell'ambito dell’iniziativa di pace africana. Jean-Yves Olivier, fondatore della Fondazione Brazzaville e iniziatore della missione, aveva detto in precedenza a Sputnik che l'obiettivo principale della missione africana sull'Ucraina era quello di avviare e aiutare a stabilire un dialogo tra i due Paesi, notando che i colloqui della missione africana si sarebbero svolti senza precondizioni e che la missione stessa era la prima del suo genere che sia il Presidente russo Vladimir Putin che Vladimir Zelensky avevano accettato di ospitare.

