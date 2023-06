https://it.sputniknews.com/20230601/min-esteri-ungherese-al-vertice-di-vilnius-non-si-dovra-discutere-lammissione-ucraina-nella-nato-17270659.html

Min. Esteri ungherese: al vertice di Vilnius non si dovrà discutere l'ammissione Ucraina nella NATO

Min. Esteri ungherese: al vertice di Vilnius non si dovrà discutere l'ammissione Ucraina nella NATO

Péter Szijjártó, ministro degli Affari Esteri e del Commercio dell'Ungheria, ha dichiarato che l'ammissione dell'Ucraina alla NATO non dovrebbe essere... 01.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-01T17:30+0200

2023-06-01T17:30+0200

2023-06-01T17:30+0200

ministro

dichiarazioni

ue

ungheria

vertice

nato

vertice nato

lituania

geopolitica

diplomazia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/397/43/3974344_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_1eba5ed7c2eff44d6fe04b297c0582fb.jpg

Il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha dichiarato che la questione dell'adesione dell'Ucraina alla NATO non dovrebbe essere discussa al vertice dell'alleanza di luglio.La dichiarazione del merito a seguito di una riunione dei ministri degli Esteri della NATO, a Oslo, in Norvegia.Lo stesso esorta a non illudere ingiustamente, parafrasando, il popolo ucraino a tal proposito:Szijjártó ha specificato che l'Ucraina, ancora parafrasando, non può entrare nell'Alleanza, per il semplice fatto che un paese belligerante non può farlo, come si può dedurre dalle sue stesse parole, riportate in calce:Il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha nel frattempo affermato che i ministri hanno discusso del tema, vale a dire, dell'avvicinamento dell'alleanza con Kiev, nella riunione informale di Oslo.A febbraio 2019 il parlamento ucraino ha messo nero su bianco nella Costituzione il corso del Paese nell'UE e nella NATO.Il Segretario Generale ha osservato che la NATO considera l'adesione dell'Ucraina una realtà, ma non ha risposto se Kiev riceverà un invito ufficiale durante il vertice di Vilnius dell'11-12 luglio.Szijjártó ha sottolineato che a Budapest si considera la formazione dei militari ucraini sotto la bandiera della NATO come inaccettabile, in quanto l'Alleanza dovrebbe evitare il confronto diretto con la Russia.La formazione di specialisti militari nel campo della salute allo stesso tempo non solleva questioni, ha concluso il ministro degli Esteri.

ungheria

lituania

europa

ucraina

kiev

norvegia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ministro, dichiarazioni, ue, ungheria, vertice, nato, vertice nato, lituania, geopolitica, diplomazia, diplomazia internazionale, relazioni internazionali, europa, ucraina, kiev, mondo, norvegia