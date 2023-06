https://it.sputniknews.com/20230601/min-esteri-russo-commenta-i-rapporti-su-spionaggio-intelligence-usa-tramite-telefoni-e-smartphone-17270326.html

Min. Esteri russo commenta i rapporti su spionaggio intelligence Usa tramite telefoni e smartphone

Min. Esteri russo commenta i rapporti su spionaggio intelligence Usa tramite telefoni e smartphone

Il ministero degli Esteri russo ha commentato i rapporti circa una decennale sorveglianza da parte degli Stati Uniti effettuata mediante utilizzo degli stessi... 01.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-01T14:43+0200

2023-06-01T14:43+0200

2023-06-01T14:43+0200

russia

mosca

diplomazia

geopolitica

intelligence

tecnologia

telefono

spionaggio

cyber-spionaggio

informatica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/11855148_0:0:2009:1130_1920x0_80_0_0_3758692e3a7c8a6fcf974ce6bfa2766b.jpg

Dopo che il servizio di sicurezza russo FSB ha rilasciato un rapporto che rivela come l'intelligence americana abbia infettato per anni migliaia di iPhone, ivi compresi quelli registrati e utilizzati nelle ambasciate straniere in Russia, ora il ministero degli Esteri russo ha rilasciato la seguente dichiarazione sul tema, in una nota:Ogni anno vi sono sempre più prove del fatto che è in corso una sorveglianza globale da parte dei servizi di intelligence statunitensi, ribadiscono dal ministero.Lo stesso ministero richiama l'attenzione sul fatto che il tutto viene svolto con il coinvolgimento di società informatiche statunitensi:Il ministero invita tutte le parti interessate a "formare meccanismi di regolamentazione chiari ed equi nella sfera digitale, obbligatori per tutti gli Stati e, in particolare, per gli sviluppatori di tecnologie dell'informazione e della comunicazione".Questo in conclusione il monito e l'auspicio del ministero sul tema.

https://it.sputniknews.com/20230601/media-la-nato-sta-preparando-i-piani-in-caso-di-scontro-con-la-russia-ma-ce-ne-tiene-alloscuro-17269832.html

russia

mosca

usa

washington

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mosca, diplomazia, geopolitica, intelligence, tecnologia, telefono, spionaggio, cyber-spionaggio, informatica, usa, washington, ministero degli esteri, mondo