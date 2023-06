https://it.sputniknews.com/20230601/min-esteri-cinese-lespansione-dei-brics-vantaggiosa-per-i-paesi-in-via-di-sviluppo-17271132.html

Min. Esteri cinese: l'espansione dei Brics vantaggiosa per i Paesi in via di sviluppo

Il vice-ministro degli Esteri cinese Ma Zhaoxu ha espresso entusiasmo per i recenti sviluppi relativi all'organizzazione dei Paesi Brics, di cui ne sottolinea... 01.06.2023, Sputnik Italia

"Siamo lieti che sempre più Paesi vogliano unirsi all'unione, alla nostra grande famiglia. Penso che questa cooperazione andrà a vantaggio di entrambe le parti. L'espansione dei BRICS andrà a beneficio sia dei Paesi dell'unione che di quelli in via di sviluppo".Questa la dichiarazione che denota entusiasmo rilasciata dal vice-ministro degli Esteri cinese Ma Zhaoxu, nel corso di una conferenza stampa dopo la riunione dei Ministri degli Esteri dei Paesi BRICS a Città del Capo.Il Sudafrica ha assunto la presidenza dei BRICS dalla Cina all'inizio di quest'anno.Durerà fino alla fine del 2023, dopodiché la presidenza verrà trasferita al Paese successivo.Il gruppo dei Paesi BRICS riunisce Brasile , Russia, India , Cina e Sud Africa. Numerosi gli altri Paesi che intendono aderire al blocco economico, tra cui Argentina , Iran ed altri.Stando al ministero degli Esteri cinese, tra quest'ultimi figurano Turchia, Indonesia, Arabia Saudita, Egitto.

