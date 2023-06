https://it.sputniknews.com/20230601/media-la-nato-sta-preparando-i-piani-in-caso-di-scontro-con-la-russia-ma-ce-ne-tiene-alloscuro-17269832.html

Media: la NATO sta preparando i piani in caso di scontro con la Russia ma ce ne tiene all’oscuro

01.06.2023

2023-06-01T11:42+0200

Il consulente indipendente per la sicurezza umana e il controllo degli armamenti, scrittore, attivista e direttore fondatore di NATO Watch Ian Davis, ha scritto un editoriale sul magazine online del Quincy Institute for Responsible Statecraft, think tank con sede a Washington, nel quale preannuncia che i partecipanti al vertice della NATO che si terrà a Vilnius l'11 e 12 luglio prenderanno in considerazione, per la prima volta dai tempi della Guerra Fredda, i piani di risposta ad un attacco da parte della Russia. Il punto è, sostiene l’analista, che l'opinione pubblica è per lo più tenuta all'oscuro dell'accordo su tali importanti documenti. La paura è che "il pubblico e i parlamentari dei Paesi NATO rimangano all'oscuro di uno dei processi meno trasparenti ma cruciali dell'Alleanza": la pianificazione militare.

