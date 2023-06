https://it.sputniknews.com/20230601/lucraina-non-sostiene-la-proposta-di-grossi-sulla-sicurezza-della-centrale-nucleare-di-zaporozhye-17270229.html

L'Ucraina non sostiene la proposta di Grossi sulla sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhye

L'Ucraina non sostiene la proposta di Grossi sulla sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhye

L'Ucraina non ha appoggiato de facto la proposta del Direttore Generale dell'AIEA Rafael Grossi sulla sicurezza della centrale nucleare di Zaparozhye (ZNPP) e... 01.06.2023, Sputnik Italia

Il direttore dell’azienda federale per l’energia atomica ha ricordato che Grossi ha delineato cinque principi che ha chiesto di unire e condividere in termini di risoluzione del problema della sicurezza: vale a dire, la non aggressione all'impianto, il non attacco dall'impianto, il mantenimento di tutte le linee elettriche intatte, la garanzia che tutte le apparecchiature siano operative, comprese quelle di back-up, il non violare direttamente o indirettamente questi principi, compreso il lavoro con il personale.

