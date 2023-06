https://it.sputniknews.com/20230601/lopec-sottolinea-limportanza-di-aumentare-le-capacita-di-raffinare-il-petrolio-17271389.html

L'Opec sottolinea l'importanza di aumentare le capacità di raffinare il petrolio

L'Opec sottolinea l'importanza di aumentare le capacità di raffinare il petrolio

Haitham Al-Gais, segretario generale dell'Opec, ha sottolineato l'importanza di aumentare la capacità di raffinazione del petrolio nel mondo. 01.06.2023

Il segretario generale dell'OPEC Haytham Al-Gais ha sottolineato l'importanza di aumentare la capacità di raffinazione del petrolio nel mondo, per sostenere la crescente domanda di prodotti petroliferi.Le dichiarazioni nell'ambito di una riunione tecnica dei Paesi membri della Carta sulla cooperazione perpetua OPEC +.Al-Gais ha sottolineato inoltre l'importanza della collaborazione sotto gli aspetti tecnici tra i Paesi che partecipano all'Organizzazione.Il segretario ha concluso il suo intervento elogiando gli sforzi eccezionali per espandere la capacità di raffinazione di Paesi come la Nigeria, il Kuwait e l'Arabia Saudita.

