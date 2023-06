https://it.sputniknews.com/20230601/fonte-rivela-la-provocazione-dellsbu-per-il-finto-rapimento-di-bambini-da-parte-della-russia-17269659.html

Fonte rivela la provocazione dell'SBU per il finto rapimento di bambini da parte della Russia

Il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) ha utilizzato sette madri ucraine per un finto rapimento di bambini da parte della Russia. 01.06.2023, Sputnik Italia

L'SBU, utilizzando i volontari della Fondazione Save Ukraine, sta preparando una nuova provocazione informativa sul tema della presunta "sottrazione forzata di bambini alla Russia" - i bambini evacuati nell'ottobre 2022 da Kherson e i loro genitori al loro ritorno a Kiev devono rilasciare interviste che saranno utilizzate in una campagna di propaganda anti-russa, ha riferito una fonte dei servizi di sicurezza russi a Sputnik e ha confermato che il video della testimonianza di una delle sette donne è a disposizione dell'agenzia. In precedenza, la cittadina ucraina Olga Gurulya, venuta in Russia su incarico della Fondazione Save Ukraine, affiliata all'SBU, per portare all'estero i bambini orfani delle nuove regioni russe, è stata arrestata a Mosca. In un video a disposizione di Sputnik, ammette che doveva prendere in custodia i bambini di Genichesk, nella parte della Regione di Kherson controllata dai russi, che non conosceva nemmeno, e portarli a Kiev e poi in Germania. Secondo questi, un totale di sette donne sarebbero arrivate in Russia dall'Ucraina. Sputnik ha un video di una conversazione con una di loro, Tatiana Bodak, madre di uno studente minorenne del Collegio Marittimo di Kherson che è stato evacuato da Kherson nell'ottobre 2022 e che presto compirà 18 anni - un'età di coscrizione, con i coscritti in Ucraina impegnati in operazioni di combattimento. Bodak ha detto di essere stata portata da Kherson alla regione di Khmelnytsky dopo l'arrivo delle truppe ucraine. Lì è stata contattata da agenti dell'SBU e dell'ufficio del procuratore ucraino, che le hanno detto che suo figlio era su una lista internazionale di ricercati. La donna ha detto che voleva portare suo figlio per un ricongiungimento familiare, ma non è riuscita a ottenere un passaporto a causa di ostacoli burocratici. Dopo che la figlia maggiore ha pubblicato un appello sui social media per aiutare la madre a richiedere un passaporto, è stata contattata dal personale di Save Ukraine e presto ha ricevuto il passaporto. Il personale si è anche offerto di aiutarla a organizzare un viaggio attraverso la Polonia e la Bielorussia fino alla Russia e ha pagato tutte le spese di viaggio, ma ha posto una condizione: rilasciare un'intervista dopo il suo ritorno in Ucraina. La donna ha sottolineato che suo figlio ha 17 anni, raggiungerà l'età del servizio di leva tra sei mesi, e il personale della fondazione che insiste sul suo ritorno in Ucraina ne è consapevole. "Mi sto già chiedendo se sia il caso di riportarlo in Ucraina, perché mi sto spaventando", ha detto la donna, aggiungendo che ora intende prendersi una pausa e andare con suo figlio da sua sorella a Voronezh, in modo che quando inizierà il prossimo anno scolastico, suo figlio possa continuare i suoi studi in un college marittimo in Russia.

