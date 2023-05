https://it.sputniknews.com/20230531/stoltenberg-condanna-il-tentativo-della-corea-del-nord-di-lanciare-un-satellite-militare-17267632.html

Stoltenberg condanna il tentativo della Corea del Nord di lanciare un satellite militare

Stoltenberg condanna il tentativo della Corea del Nord di lanciare un satellite militare

Il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha condannato il tentativo della Corea del Nord di lanciare un satellite di ricognizione militare... 31.05.2023, Sputnik Italia

Il Segretario ha anche detto che "la NATO invita la Repubblica Democratica Popolare di Corea a fermare queste azioni provocatorie e a tornare al dialogo per raggiungere una pace sostenibile". Come riportato dall'Agenzia Telegrafica Centrale della Corea del Nord (CTAC), il 31 maggio alle 6.27 (23.27 del 30 maggio ora italiana) è stato eseguito un tentativo di lancio nello spazio di un satellite da ricognizione militare Malligyeong-1 (Telescopio-1), ma è sorto un problema durante il distacco del secondo stadio del motore del nuovo razzo Chollima-1 (un mitico cavallo alato coreano), con conseguente schianto del razzo a circa 200 chilometri a ovest dell'isola sudcoreana di Ochong-do nel Mar Giallo. L'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo Spaziale della Corea del Nord ha attribuito l'incidente all'inaffidabilità e all'instabilità del nuovo sistema di motori del razzo e alle caratteristiche del carburante utilizzato. La RPDC ha promesso di trovare le ragioni specifiche, correggere i difetti e ripetere il lancio nel prossimo futuro.

