https://it.sputniknews.com/20230531/macron-sullucraina-lue-deve-fornire-garanzie-di-sicurezza-tangibili-17268221.html

Macron sull'Ucraina: l'Ue deve fornire garanzie di sicurezza tangibili

Macron sull'Ucraina: l'Ue deve fornire garanzie di sicurezza tangibili

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato ad un forum sulla sicurezza in Slovacchia, che i paesi occidentali devono fornire garanzie di sicurezza... 31.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-31T15:38+0200

2023-05-31T15:38+0200

2023-05-31T15:38+0200

ue

bruxelles

kiev

ucraina

emmanuel macron

dichiarazioni

garanzie

sicurezza

mondo

armamenti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/13506444_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_2f201a50f43362afdfd6e092c11810d3.jpg

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato, in occasione di un forum sulla sicurezza in corso a Bratislava, in Slovacchia, che "i paesi occidentali dovrebbero fornire all'Ucraina garanzie di sicurezza tangibili e affidabili"."Dobbiamo fornire all'Ucraina garanzie di sicurezza tangibili e affidabili", ha concluso il presidente francese.

bruxelles

kiev

ucraina

ue

europa

slovacchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, bruxelles, kiev, ucraina, emmanuel macron, dichiarazioni, garanzie, sicurezza, mondo, armamenti, armi, ue, europa, slovacchia