Macron: l'Occidente dovrà ricalibrare il sostegno all'Ucraina se la controffensiva fallirà

Il presidente francese Emmanuel Macron invita l'Occidente a riconsiderare l'appoggio alle forze armate di Kiev in caso di un dilungarsi nel tempo della crisi... 31.05.2023, Sputnik Italia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato in occasione di una conferenza sulla sicurezza in corso a Bratislava, capitale della Slovacchia, che i "Paesi occidentali dovrebbero riconsiderare il proprio sostegno all'Ucraina con l'aspettativa di un conflitto prolungato"."Dobbiamo preparare l'opinione pubblica nei nostri Paesi a questo ed essere in grado di sostenere l'Ucraina di fronte a un conflitto prolungato di media e alta intensità", ha affermato in proposito il presidente francese.Lo stesso ha sottolineato che in caso di fallimento della controffensiva di parte ucraina, sarà necessario calibrare l'entità dell'assistenza familiare, come traspare dalle sue stesse parole, riportate in calce:Secondo Macron, infine, una controffensiva ucraina di successo potrebbe "aprire un'opportunità per una transizione verso un dialogo sulla pace e l'Europa".Ma per ciò è anche necessario preparare questa pace, e garanzie affidabili per Kiev.

