https://it.sputniknews.com/20230531/la-casa-bianca-rispedisce-a-kiev-le-responsabilita-degli-attentati-terroristici-di-mosca-17268938.html

La Casa Bianca rispedisce a Kiev le responsabilità degli attentati terroristici di Mosca

La Casa Bianca rispedisce a Kiev le responsabilità degli attentati terroristici di Mosca

Dagli Stati Uniti riferiscono di non avere informazioni precise sugli attacchi terroristici effettuati su Mosca nei giorni scorsi con l'utilizzo di droni... 31.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-31T21:10+0200

2023-05-31T21:10+0200

2023-05-31T21:10+0200

washington

casa bianca

usa

ucraina

kiev

droni

attacchi

russia

mosca

dichiarazioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/833/60/8336080_0:101:3282:1947_1920x0_80_0_0_5c37b108f2eb5cca6058a1abaeec4876.jpg

Il coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale per le comunicazioni strategiche John Kirby ha annunciato questo mercoledì che "gli Stati Uniti non hanno informazioni accurate sui responsabili degli attacchi dei droni a Mosca e nella regione di Mosca, e sono invitati a contattare il governo ucraino su questo problema".Lo stesso ha aggiunto che gli Stati Uniti non indagheranno sugli attacchi.Martedì come ha riportato il ministero della Difesa della Federazione Russa l'Ucraina ha lanciato attacchi terroristici su Mosca mediante l'utilizzo di droni.8 droni di tipo aeronautico hanno planato sulla capitale russa: 5 sono stati abbattuti dai sistemi della contraerea nella regione di Mosca, 3 sono stati soppressi dalla guerra elettronica e deviati dagli obiettivi previsti.Commentando il dato, Kirby ha riferito:Allo stesso tempo il coordinatore ha evidenziato che gli Stati Uniti si oppongono agli attacchi dell'Ucraina sul territorio russo, "per evitare la terza guerra mondiale".Il Ministero della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato nel frattempo il 39esimo ulteriore pacchetto di aiuti militari all'Ucraina.Il pacchetto contiene artiglieria, veicoli blindati, munizioni e altro.Nello specifico comprenderà:Il pacchetto raggiungerà per valore la ragguardevole cifra di 300 milioni di dollari.

https://it.sputniknews.com/20230531/macron-loccidente-dovra-ricalibrare-il-sostegno-allucraina-se-la-controffensiva-fallira-17268677.html

washington

usa

ucraina

kiev

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

washington, casa bianca, usa, ucraina, kiev, droni, attacchi, russia, mosca, dichiarazioni, mondo, ministero della difesa, pentagono, aiuti militari, armi, armamenti