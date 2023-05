https://it.sputniknews.com/20230531/chomsky-rimanendo-sotto-dominio-usa-leuropa-rischia-declino-e-deindustrializzazione-17267452.html

Chomsky: “Rimanendo sotto dominio USA l’Europa rischia declino e deindustrializzazione”

Chomsky: “Rimanendo sotto dominio USA l’Europa rischia declino e deindustrializzazione”

L'Europa andrà incontro a un probabile declino e alla deindustrializzazione se sceglierà di rimanere all'interno del sistema dominato dagli Stati Uniti

"L'Europa deve prendere una decisione importante: Rimarrà all'interno del sistema dominato dagli Stati Uniti, affrontando un probabile declino e persino, secondo alcuni, la deindustrializzazione?". ha detto Chomsky. "Oppure si adeguerà in qualche modo al suo partner economico naturale ad Est, ricco di risorse minerarie di cui l'Europa ha bisogno e porta d'accesso al lucrativo mercato cinese?". Chomsky ha osservato che queste domande sono sorte in una forma o nell'altra a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Quando gli è stato chiesto se pensa che siamo sulla soglia di un nuovo ordine mondiale e se il conflitto ucraino può essere un catalizzatore di grandi cambiamenti, Chomsky ha detto: "Ci sono molte controversie sulla forma del sistema mondiale emergente". Chomsky ha spiegato che le alternative di base sono un sistema multipolare basato sulle Nazioni Unite o un sistema unipolare "basato sulle regole", in cui sono gli Stati Uniti a stabilirle salvo poi, come rivelano i dati, essere loro stessi i primi a ignorarle quando conviene. "Ci sono molte incertezze su come verranno risolte queste tensioni", ha detto.Il rinomato accademico e filosofo statunitense ha inoltre dichiarato a Sputnik che spera che l'Europa si orienti verso la visione dell'ex leader sovietico Mikhail Gorbaciov 'Da Lisbona a Vladivostok' prima che la situazione peggiori. Gli Stati Uniti hanno scelto di perseguire l'opzione atlantista, basata sulla NATO, che di recente è stata estesa alla regione Indo-Pacifica, in uno sforzo guidato da Washington per arruolare l'Europa nel confronto con la Cina, ha detto Chomsky. Spero che il futuro tenda verso la visione di Gorbaciov, prima che sia troppo tardi", ha aggiunto l’analista. Nessuna delle azioni intraprese dai successori dell'ex Presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush in violazione degli accordi tra lui e l'allora leader sovietico Mikhail Gorbaciov sulla NATO avrebbe dovuto avere luogo, ha detto Chomsky. Chomsky ha osservato che Bush e Gorbaciov concordarono che la Germania avrebbe dovuto essere unificata e aderire alla NATO, ma l'alleanza militare non avrebbe dovuto estendersi "di un solo centimetro a est" della Germania. Il Presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente chiesto di costruire un'Europa unita e pacifica, da Lisbona a Vladivostok. Lo scorso ottobre, Putin ha dichiarato di ritenere possibile la creazione di uno spazio umanitario ed economico comune in Eurasia, affermando che "la speranza muore per ultima".

