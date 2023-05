https://it.sputniknews.com/20230530/rosenergoatom-non-sono-noti-tempi-rotazione-ispettori-aiea-a-centrale-nucleare-zaporozhye-17265192.html

Rosenergoatom: non sono noti tempi rotazione ispettori AIEA a Centrale nucleare Zaporozhye

Rosenergoatom: non sono noti tempi rotazione ispettori AIEA a Centrale nucleare Zaporozhye

30.05.2023

“La data non è stata determinata. Stiamo aspettando una nota dal dipartimento di sicurezza delle Nazioni Unite”, ha affermato il consigliere del direttore generale del gruppo Rosenergoatom, Renat Karchaa, citato dai media russi.Karchaa ha sottolineato che il dipartimento e la parte ucraina "continuano a mantenere una tensione artificiale e cercano di esaurire psicologicamente". "Ma i nostri nervi sono saldi", ha aggiunto.Il 25 maggio, sarebbe dovuto arrivare alla stazione il nono gruppo di esperti dell'AIEA. Secondo Karchaa, la rotazione è stata rinviata al 26 maggio su iniziativa dell'Ucraina. La Russia non ha ricevuto una nota ufficiale dal dipartimento di sicurezza delle Nazioni Unite sul trasferimento. Karchaa ritiene che l'Ucraina organizzerà una provocazione che potrebbe rallentare questo processo, "come è già successo".

