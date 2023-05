https://it.sputniknews.com/20230530/putin-il-quartier-generale-dellintelligence-militare-ucraina-e-stato-colpito-due-o-tre-giorni-fa-17265955.html

Putin: il quartier generale dell'intelligence militare ucraina è stato colpito due o tre giorni fa

Putin: il quartier generale dell'intelligence militare ucraina è stato colpito due o tre giorni fa

Il presidente russo ha confermato che durante un attacco a Kiev di qualche giorno fa è stato colpito il quartier generale dell'intelligence militare ucraina. 30.05.2023, Sputnik Italia

Ha osservato che il "regime di Kiev" ha scelto di reagire mediante tentativi di intimidire la Russia ed i suoi cittadini. Tra le altre cose sull'Ucraina, Putin ha dichiarato:◾️ La competizione tra Federazione Russa e Ucraina dopo il crollo dell'Urss era inevitabile, ma si presumeva che sarebbe andata in modo civile; ◾️L'Ucraina dopo il crollo dell'URSS è stata controllata da persone che hanno intrapreso la strada della creazione di uno Stato anti-Russia su suggerimento dell'Occidente; ◾️La Russia è stata ingannata quando le era stato promesso che la Nato non si sarebbe espanda ad est e poi "sono arrivati anche in Ucraina"; ◾️La Russia è stata costretta a rispondere alla guerra scatenata dal regime di Kiev nel Donbass; ◾️Le provocazioni dell'Ucraina sono progettate per azioni speculari della Federazione Russa, "vedremo cosa fare"; ◾️ I cittadini in Ucraina dovrebbero capire che la leadership di questo paese sta spingendo la Russia a rispondere; ◾️Non è stata la Russia a scatenare la guerra e non è la Russia che usa tali mezzi che usano i "banditi ucraini"; ◾️In Ucraina si scatena il terrore totale contro i civili, che “non hanno parola”; ◾️Kiev sta cercando di sabotare il lavoro della centrale nucleare di Zaporozhye e "utilizzare una sorta di bomba sporca"; ◾️La Federazione Russa colpisce l'Ucraina, ma con armi di precisione solo contro infrastrutture militari.La mattina del 30 maggio il ministero della Difesa russo ha annunciato che in mattinata il regime di Kiev ha effettuato un attacco terroristico con l'uso massiccio di droni contro diversi obiettivi a Mosca.

