Mosca: forze NATO in Kosovo diventate una fonte di violenza e un fattore di escalation nella regione

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che le forze della NATO nell'autoproclamata repubblica del Kosovo non solo hanno... 30.05.2023, Sputnik Italia

Zakharova, in una nota pubblicata sul sito web del ministero, ha osservato che la situazione di crisi era troppo dura per i "peacekeeper" della missione NATO KFOR."Non solo hanno mostrato la loro mancanza di professionalità, ma sono diventati loro stessi una fonte di violenza inutile, un fattore di escalation", ha sottolineato.Zakharova ha osservato che i membri della NATO si sono schierati dalla parte delle aspirazioni xenofobe di Pristina e si sono trasformati in veri e propri complici del terrore.In precedenza, la missione della NATO nel Kosovo (KFOR) aveva affermato di aver rafforzato la propria presenza in quattro comuni nel nord della regione.

