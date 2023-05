https://it.sputniknews.com/20230530/kfor-annuncia-lincremento-della-presenza-nel-nord-del-kosovo-17265012.html

KFOR annuncia l'incremento della presenza nel nord del Kosovo

La missione NATO in Kosovo e Metohija KFOR ha affermato di aver incrementato la propria presenza in quattro comuni nel nord del Kosovo per ridurre il rischio... 30.05.2023, Sputnik Italia

serbia

nato

"La missione KFOR ha incrementato la sua presenza in quattro comuni nel nord del Kosovo per ridurre il rischio di escalation", ha affermato la missione in una nota.Lunedì mattina, centinaia di serbi del Kosovo si sono radunati davanti agli edifici amministrativi locali nel nord della regione e hanno chiesto il ritiro della polizia del Kosovo e il ritiro dei sindaci albanesi del Kosovo. Soldati del contingente NATO KFOR con mezzi per disperdere le manifestazioni sono intervenuti vicino agli edifici dei comuni di Zvecan, Leposavic e Zubin Potok. Dietro di loro c'era una grande forza di polizia del Kosovo che ha impedito ai serbi del Kosovo di avvicinarsi agli edifici. Intorno alle 17.00 sono iniziati gli scontri tra i manifestanti e le forze speciali. Sono stati usati gas lacrimogeni, sono state lanciate dozzine di granate stordenti e ci sono stati spari. Secondo le autorità serbe, 41 combattenti della KFOR sono rimasti feriti, la maggior parte ungheresi e italiani, tre soldati della NATO sono in condizioni gravi.

serbia

