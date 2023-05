https://it.sputniknews.com/20230530/iran-potrebbe-collegare-i-paesi-sco-con-legitto-liraq-e-la-siria-17265101.html

Iran potrebbe collegare i paesi SCO con l'Egitto, l'Iraq e la Siria

L'Iran potrebbe collegare i paesi dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) con l'Egitto, l'Iraq e la Siria, ha affermato a Sputnik Mahmoud... 30.05.2023, Sputnik Italia

"L'Iran potrebbe collegare i paesi della SCO con l'Egitto, l'Iraq, la Siria", ha detto Abbaszadeh Meshkini.Ha osservato che "quando paesi come l'Egitto, l'Arabia Saudita e la Turchia interagiscono con l'Iran, nel mondo si crea un polo di potere molto, molto influente".Parlando delle relazioni tra Iran ed Egitto, Meshkini ha sottolineato che questi paesi hanno il potenziale per soddisfare una serie di esigenze reciproche e che l'Iran "fin dall'inizio ... ha voluto rimuovere gli ostacoli nelle relazioni tra i due paesi". Ha aggiunto che la Repubblica islamica accoglie con favore gli sforzi dei paesi che agiscono come mediatori in questa materia. Il deputato ritiene che tenendo negoziati a diversi livelli per risolvere le contraddizioni esistenti, "la comunicazione tra i presidenti dei due Paesi non è lontana".

