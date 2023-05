https://it.sputniknews.com/20230530/in-2-questure-di-kherson-vengono-torturate-persone-per-legami-con-la-russia-rivela-una-fonte-17266131.html

In 2 questure di Kherson vengono torturate persone per legami con la Russia, rivela una fonte

Il servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU) ha creato camere di tortura in due questure di Kherson per punire le persone che hanno collaborato con le autorità... 30.05.2023, Sputnik Italia

Lo riporta Sputnik, citando un rappresentante delle forze dell'ordine russe con riferimento a una fonte della polizia nazionale dell'Ucraina."Così, nell’ufficio distrettuale degli affari interni Dneprovsky lavorano principalmente gli ucraini. L'unità è guidata da Nevkrytiy Grigory Nikolayevich - il capo dell'intelligence strategica del Ministero degli affari interni di Kherson, il suo vice - Aleksandr Priveda, i capi agenti della polizia giudiziaria - Aleksandr Maloshenko e Maxim Shevchenko, poliziotti Sergey Gordey, Artur Frolov, Aleksandr Shvets, Kononov Artem", ha dichiarato la fonte dell'agenzia.Ha affermato che nel dipartimento di polizia del distretto di Dneprovsky è morto Vladimir Malina, assistente di una commerciante, partita per un'altra regione della Russia, mentre lui è rimasto ed è stato arrestato il 5 aprile 2023 dalle forze di sicurezza ucraine.In queste celle diverse persone sono state torturate a morte, e ufficialmente sono state tutte dichiarate disperse, precisa la fonte."Per quanto riguarda il secondo ufficio distrettuale degli affari interni, dove funziona la camera delle torture, Komsomolsky, si sa poco del suo lavoro, in quanto là lavorano gli stranieri, i locali non sono ammessi. Là si sente parlare inglese, polacco, georgiano", ha sottolineato l’agente delle forze dell'ordine russe.Ha osservato che gli stranieri che lavorano nell’ufficio distrettuale degli affari interni Komsomolsky "usano i militanti delle formazioni nazionaliste ucraine come forza bruta per trattare con persone scomode per le autorità di Kiev".Secondo la fonte, almeno tre persone sono diventate le loro vittime. Anna Demenskaya, un'infermiera del policlinico cittadino, è morta per le torture. Alexander Sendetsky, che ha lavorato come investigatore con la Federazione Russa, è scomparso dopo il suo arresto, non è stato evacuato da Kherson, è stato arrestato e torturato. Inoltre, dopo l'arresto, Yevgeny Usachev, che lavorava con le autorità russe nella 90a colonia di Kherson, è scomparso - per qualche tempo è stato tenuto nel seminterrato dell’ufficio distrettuale degli affari interni Dneprovsky, dopodiché non si hanno più novità sulla sua sorte."Inoltre, più di 15 cittadini sono stati costretti a testimoniare contro sé stessi a causa dell'impatto fisico e sono stati condannati a varie pene detentive", ha aggiunto la fonte."Pertanto, le forze dell'ordine e i servizi speciali dell'Ucraina stanno svolgendo misure investigative in violazione della legislazione procedurale dell'Ucraina, applicando metodi di coercizione fisica ai detenuti. Mercenari stranieri e militanti di gruppi nazionalisti sono attivamente coinvolti nell'esercitare pressioni ed esecuzione di azioni violente contro i detenuti", ha riassunto.

