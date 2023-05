https://it.sputniknews.com/20230530/due-palazzi-a-mosca-colpiti-da-droni-17264578.html

Due palazzi a Mosca colpiti da droni

I droni hanno colpito due edifici residenziali a Mosca: uno in via Profsoyuznaya, l'altro in via Atlasova a Nuova Mosca, nessuno è rimasto ferito, ha... 30.05.2023, Sputnik Italia

"Un drone ha colpito i piani superiori di un edificio residenziale in via Profsoyuznaya 98. La facciata e i vetri della casa sono stati distrutti. Non ci sono state vittime", ha detto l'interlocutore dell'agenzia.Un incidente simile è avvenuto in un edificio residenziale di 24 piani in via Atlasova nel distretto amministrativo di Novomoskovsk, ha spiegato."C'è stata una distruzione della facciata e delle vetrate dei piani superiori. Non ci sono state vittime", ha aggiunto la fonte.Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha esortato le persone a fidarsi solo delle fonti ufficiali e a non diffondere informazioni non verificate. Ha sottolineato che non ci sono stati feriti gravi a seguito dell'attacco.Il sindaco ha aggiunto che tutti i servizi di emergenza sono sul luogo degli incidenti e per tutta la durata del loro lavoro sono stati evacuati i residenti di due case.A sua volta, il governatore della regione di Mosca, Andrey Vorobyov, ha affermato che la difesa aerea ha abbattuto diversi droni nella regione.

