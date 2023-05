https://it.sputniknews.com/20230530/bloomberg-ue-non-vuole-condannare-russia-e-cina-per-coercizione-in-strategia-commerciale-con-usa-17265731.html

Bloomberg: UE non vuole condannare Russia e Cina per "coercizione" in strategia commerciale con USA

L'UE non vuole condannare Cina e Russia per "coercizione economica" in un documento di strategia commerciale congiunto con gli Stati Uniti, riferisce... 30.05.2023, Sputnik Italia

Secondo le fonti vicine alla questione, riporta Bloomberg, i paesi del blocco hanno concordato un testo che sarà reso pubblico a seguito del prossimo Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia."Anche gli Stati Uniti volevano accusare Cina e Russia di 'coercizione economica'. L'ultima versione (del documento) menziona il problema, ma non condanna questi due paesi", ha affermato l'agenzia.L'UE, a causa delle obiezioni di un certo numero di paesi, ha rimosso anche i riferimenti espliciti alla Cina come economia non di mercato."Paesi come Francia e Italia... si sono opposti a vari riferimenti alle azioni economiche della Cina", scrive Bloomberg, citando fonti anonime.Come notato dall'agenzia, il documento deve ancora essere approvato dagli Stati Uniti.

