A Mosca arrestata un'ucraina che pianificava di portare orfani dalle nuove regioni russe in Germania

Una cittadina ucraina è stata arrestata nella capitale russa, aveva l'intenzione di portare all'estero i bambini privi dell'assistenza dei genitori provenienti... 30.05.2023, Sputnik Italia

"A Mosca è stata arrestata una cittadina ucraina, arrivata in Russia su istruzioni della Fondazione Save Ukraine (che collabora con la SBU, servizi intelligence di Kiev) per portare gli orfani fuori dai territori liberati", ha detto la fonte.A gennaio, Vladimir Putin ha incaricato il governo, il difensore civico dei bambini e le autorità locali di identificare gli orfani che vivono nelle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nelle regioni di Zaporozhye e Kherson al fine di fornire loro prontamente assistenza statale e sostegno sociale.A sua volta, la commissaria per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova ha annunciato il lancio del progetto "Tutti i bambini del Donbass in famiglia". Ha sottolineato che è importante aiutare le nuove regioni a integrarsi nel campo legale della protezione dei minori in Russia.A metà marzo, il vice primo ministro ucraino Irina Vereshchuk si è rivolta al difensore civico russo Tatyana Moskalkova e Maria Lvova-Belova chiedendo di fornire elenchi di orfani che si trovano in nuove regioni. Ha chiarito che si tratta di bambini che, alla data del 24 febbraio 2022, erano cittadini ucraini, fino a 18 anni inclusi. Vereshchuk ha anche chiesto informazioni sui bambini che "sono stati portati in territorio russo".

