Ucraina, Lavrov sul piano africano: l'Occidente non può accettarlo

Il ministero degli Esteri russo in visita in Kenya ha affermato che Washington e Londra non potranno accettare l'iniziativa africana per la pace in Ucraina... 29.05.2023, Sputnik Italia

"Per quanto riguarda l'iniziativa africana, Washington e Londra probabilmente non possono accettare, come hanno dichiarato pubblicamente più di una volta, qualcos'altro che non sia la cosiddetta formula di pace di Zelensky, che stanno introducendo in ogni modo possibile in tutti i documenti del G7, della NATO, dell'Unione europea e chiedono che tutti si attengono da essa", ha detto Lavrov in una conferenza stampa, rispondendo a una domanda di Sputnik."Permettetemi di ricordarvi che questa formula significa il ritiro delle truppe russe e il ritiro della Russia da tutti i territori - sia Crimea che Donbass e altri nuovi territori - regioni di Zaporozhye, Kherson. Dopodiché, tenere un tribunale sulla Russia, sulla leadership russa. Successivamente, il pagamento delle riparazioni, il cosiddetto. E solo dopo tutto questo, l'Ucraina accetterà gentilmente di firmare una sorta di trattato di pace", ha aggiunto. "Considerando che Zelensky tre anni fa o un paio di anni fa ha detto che se qualcuno si sente cittadino russo dell'Ucraina, allora per il bene del futuro dei propri figli e nipoti, "vattene in Russia". Dato ciò che hanno detto i signori Danilov e Podolyak, vale a dire che dopo il ritorno della Crimea e dei territori orientali dell'Ucraina, stermineranno tutto ciò che è russo lì, fino alla distruzione fisica dei cittadini russi. Una tale posizione dell'Occidente e il suo impegno esclusivamente per questa formula barbara e bestiale di Zelensky significa che sono pronti a sostenere il genocidio. Non c'è altro che io possa aggiungere qui", ha concluso Lavrov.

