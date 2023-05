https://it.sputniknews.com/20230529/turchia-potrebbe-presto-avviare-colloqui-sul-gas-con-la-russia---fonte-17262528.html

Turchia potrebbe presto avviare colloqui sul gas con la Russia - fonte

Il processo negoziale sul progetto di hub del gas proposto dalla Russia in Turchia potrebbe essere attivato nel prossimo futuro, ha affermato a Sputnik una... 29.05.2023

"Penso che le trattative su questo tema si intensificheranno nel prossimo futuro. Lo stesso presidente ieri, infatti, ha reso pubblico il suo programma, nominando questo progetto tra le priorità", ha detto la fonte dell'agenzia.Le operazioni per la vendita e l'acquisto di gas attraverso il progetto di hub del gas proposto dalla Federazione Russa in Turchia dovrebbero iniziare nel 2024, ha affermato il ministro dell'Energia e delle risorse naturali del Paese Fatih Donmez. In precedenza aveva affermato che all'inizio di aprile la Turchia ha avviato il processo di modifica della legislazione sul progetto dell'hub del gas proposto dalla Federazione Russa, che dovrebbe essere approvata da Erdogan. Secondo lui, un certo numero di paesi europei, tra cui Ungheria e Serbia, sono interessati all'acquisto di gas attraverso l'hub.Nell'ottobre dello scorso anno, i presidenti della Federazione Russa e della Turchia hanno incaricato di elaborare in dettaglio la questione della creazione di un hub del gas in Turchia. Attraverso di esso, in particolare, sarebbe possibile spostare le forniture di gas dai Nord Stream danneggiati. Allo stesso tempo, si tratta non solo della creazione di una piattaforma commerciale in Turchia, ma anche dello sviluppo di infrastrutture e dell'aumento delle forniture nella direzione meridionale, ha affermato il vice primo ministro della Federazione Russa Alexander Novak. Anche altri paesi possono partecipare qui, ha detto: anche l'Algeria, il Qatar e l'Azerbaigian forniscono gas all'Europa attraverso la direzione sud.

russia, turchia, politica