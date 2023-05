https://it.sputniknews.com/20230529/repubblica-g7-sta-preparando-garanzie-di-sicurezza-per-kiev-in-caso-di-risoluzione-del-conflitto-17262807.html

Repubblica: G7 sta preparando garanzie di sicurezza per Kiev in caso di risoluzione del conflitto

Repubblica: G7 sta preparando garanzie di sicurezza per Kiev in caso di risoluzione del conflitto

I Paesi del G7 stanno segretamente lavorando alle “garanzie di sicurezza” che saranno offerte a Kiev in caso di risoluzione del conflitto. Lo riferisce lunedì... 29.05.2023, Sputnik Italia

Secondo le fonti, si tratta di un "meccanismo di difesa" per l'Ucraina. Si osserva che i "Sette" sostengono lo svolgimento di un vertice sulla definizione della "formula di pace" proposta da Zelensky. Tuttavia, secondo le fonti, Stati Uniti e UE stanno facendo pressioni su Zelensky affinché ammorbidisca il testo, rendendolo più "accettabile per i Paesi del Sud globale".Secondo il giornale, come garanzia politica, a Kiev potrebbe essere data l'opportunità di avviare i negoziati per l'adesione all'UE. A questo proposito, il vertice UE di dicembre potrebbe essere decisivo, sottolinea La Repubblica.Secondo le fonti, gli Stati Uniti vogliono che il conflitto in Ucraina finisca il prima possibile. In caso contrario, potrebbe diventare un ostacolo per il capo dell'amministrazione americana, Joe Biden, che, insieme all'ex leader americano Donald Trump, parteciperà alle elezioni presidenziali americane del prossimo novembre.

g7, politica, ucraina