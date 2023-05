https://it.sputniknews.com/20230529/presidente-greco-firma-il-decreto-sul-scioglimento-del-parlamento-17264233.html

Presidente greco firma il decreto sul scioglimento del parlamento

Presidente greco firma il decreto sul scioglimento del parlamento

Il presidente greco Katerina Sakellaropoulou ha firmato il decreto che scioglie il Parlamento e indice le elezioni parlamentari per il 25 giugno 2023, il... 29.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-29T17:15+0200

2023-05-29T17:15+0200

2023-05-29T17:15+0200

grecia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/05/35/053559_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_5d56a741dc9cf81be109ffc8f0f68d5a.jpg

Il decreto implica che dopo le precedenti elezioni è stata confermata l'impossibilità di formare un governo che goda della fiducia del parlamento. Per questo motivo, il parlamento è stato sciolto, le elezioni dei membri del parlamento sono state programmate per il 25 giugno 2023."Convochiamo il parlamento formatosi a seguito delle elezioni del 3 luglio 2023, lunedì, alle 11.00", si legge nel decreto firmato dal presidente e primo ministro del governo tecnico, Ioannis Sarmas.La televisione pubblica greca ERT ha riferito che, come di consueto, il decreto è già stato affisso dalle guardie su una bacheca all'ingresso del Parlamento greco. Inizia così in Grecia il periodo pre-elettorale ufficiale.Per la seconda volta nella storia moderna della Grecia, il parlamento viene sciolto praticamente subito dopo essere stato eletto.

grecia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

grecia, politica