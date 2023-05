https://it.sputniknews.com/20230529/premier-spagnolo-scioglie-il-parlamento-e-convoca-elezioni-anticipate-17263414.html

Premier spagnolo scioglie il parlamento e convoca elezioni anticipate

Premier spagnolo scioglie il parlamento e convoca elezioni anticipate

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha sciolto il parlamento e ha indetto elezioni generali anticipate per il 23 luglio dopo la sconfitta del Partito... 29.05.2023, Sputnik Italia

"Ho informato il capo dello Stato (re Filippo VI) della decisione di convocare questo pomeriggio il Consiglio dei ministri per sciogliere le Cortes e procedere con l'indizione delle elezioni generali", ha detto durante un discorso trasmesso da RTVE.Ha affermato che le elezioni si terranno il 23 luglio, la decisione corrispondente sarà adottata ufficialmente questo martedì in una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri. Inoltre, Sanchez ha riconosciuto ufficialmente le elezioni delle elezioni regionali e comunali.Secondo il conteggio di quasi tutte le schede, il Partito popolare spagnolo (PP), forza politica conservatrice principale dell'opposizione, ha vinto le elezioni del 28 maggio, che si sono svolte in 12 delle 17 regioni della Spagna.

