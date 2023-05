https://it.sputniknews.com/20230529/parlamento-europeo-invita-pristina-a-ritirare-le-forze-speciali-dal-nord-del-kosovo-17263787.html

Parlamento europeo invita Pristina a ritirare le forze speciali dal nord del Kosovo



In una conferenza stampa a Pristina, la relatrice permanente del Parlamento europeo sul Kosovo, Viola von Crammon, ha invitato le autorità albanesi del Kosovo...

Lunedì mattina, centinaia di serbi del Kosovo si sono radunati davanti agli edifici amministrativi locali nel nord della regione e hanno chiesto il ritiro della polizia del Kosovo e il ritiro dei sindaci albanesi del Kosovo. Soldati del contingente NATO KFOR con mezzi per disperdere le manifestazioni sono intervenuti vicino agli edifici dei comuni di Zvecan, Leposavic e Zubin Potok. Dietro di loro c'è una grande forza di polizia del Kosovo che impedisce ai serbi del Kosovo di avvicinarsi agli edifici.Il contingente NATO in Kosovo e Metohija KFOR ha invitato albanesi e serbi locali ad astenersi dall'escalation nel nord della provincia e ha riferito di un aumento della presenza delle loro forze, nonché di contatti con le forze di sicurezza a Belgrado e Pristina."Il governo del (autoproclamato) Kosovo rischia molto con le manovre nel nord. È questa la forma di buon governo che vogliamo? Dovrebbe invece esserci più buona volontà per costruire la fiducia reciproca, il dialogo all'interno del Kosovo è l'unica via... Le autorità del Kosovo dovrebbero pensare a misure per costruire la fiducia, ad esempio, ritirare le forze speciali dal nord e avviare negoziati", ha detto von Crammon in un briefing a Pristina.Quando i giornalisti le hanno chiesto perché si è rivolta emotivamente alle forze di sicurezza del Kosovo "cosa diavolo state facendo", la diplomatica europea ha risposto che avrebbe fatto la stessa domanda in una situazione simile in Germania. Allo stesso tempo, von Crammon è un critico costante del governo di Belgrado.

