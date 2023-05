https://it.sputniknews.com/20230529/mosca-spiega-lintroduzione-di-restrizioni-sul-numero-massimo-di-missioni-diplomatiche-tedesche-17264135.html

Mosca spiega l'introduzione di restrizioni sul numero massimo di missioni diplomatiche tedesche

Mosca spiega l'introduzione di restrizioni sul numero massimo di missioni diplomatiche tedesche

La Russia, avendo introdotto restrizioni al numero massimo di missioni diplomatiche tedesche, ha preso solo misure di ritorsione, la stessa Berlino può... 29.05.2023, Sputnik Italia

"Inizialmente, è stata la parte tedesca che, nel 2022, ha ordinato infondatamente a circa 40 dipendenti diplomatici, amministrativi e tecnici delle missioni estere russe di lasciare il territorio della Repubblica Federale di Germania. All'inizio del 2023 ha avviato l'espulsione "silenziosa" di circa altri 30 dipendenti (sebbene il concetto di "silenzio" sia stato interpretato in modo molto dubbioso a Berlino: già a fine marzo i media tedeschi hanno pubblicato informazioni sull'imminente passaggio), accusandoli di qualche tipo di “attività” incompatibile con lo status diplomatico. Ancora una volta, nessuna prova è stata presentata, e non potrebbero essercene, poiché il lavoro dei diplomatici russi non è diretto a priori contro gli interessi della Germania. Quest'anno le autorità hanno introdotto una quota per una serie di categorie di personale dell'ambasciata russa a Berlino e dei consolati generali, complicando notevolmente il loro lavoro quotidiano", ha affermato Zakharova.Ha osservato che, tenendo conto delle ripetute azioni ostili di Berlino, è del tutto naturale che la parte russa, per seguire il principio di reciprocità, abbia adottato misure di ritorsione volte a ripristinare la parità nel numero di apparati stranieri dei due paesi."Quale dei dipendenti delle agenzie estere tedesche in Russia manterrà il proprio posto entro la quota e chi dovrà lasciarlo, la parte tedesca è libera di determinarlo autonomamente", ha osservato.Zakharova, in risposta agli accenni della parte tedesca "su possibili nuovi passi ostili per ridurre la presenza diplomatica e consolare russa in Germania", ha avvertito che "la nostra risposta sarà inevitabile e molto dolorosa per Berlino".

