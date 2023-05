La Russia non può essere scollegata dall'economia globale, afferma il direttore di GIM Unimpresa

https://it.sputniknews.com/20230529/la-russia-non-puo-essere-scollegata-dalleconomia-globale-afferma-il-direttore-di-gim-unimpresa-17263170.html

Uno stato così grande come la Russia non può essere "scollegato" dall'economia mondiale, parlarne è un mito propagandistico dell'Occidente, ha detto a Sputnik... 29.05.2023, Sputnik Italia

“Dopotutto, basta guardare una mappa geografica per capire: uno stato così grande come la Russia, che occupa un territorio immenso tra Europa e Asia, non può essere “scollegato”, ha detto.A suo avviso, qualunque cosa si dica adesso, la Russia c’era, c’è e ci sarà. "Questo è un dato di fatto. L'isolamento della Russia dal mondo è un mito propagandistico dell'Occidente. Dove altro puoi trovare le risorse disponibili in Russia: petrolio, gas, carbone, altre materie prime. Non ci sono più paesi simili", ha detto Torrembini.Ha anche sottolineato che i politici occidentali "non capiscono più cosa stanno facendo". "Introducendo sempre più nuove sanzioni economiche, stanno chiaramente commettendo un errore enorme. Le sanzioni hanno avuto a lungo l'effetto opposto, colpendo le tasche degli europei, restringendo le possibilità del mercato europeo stesso", ha sottolineato l'imprenditore italiano."Inoltre, più le inventano, più smascherano la loro impotenza", ha concluso.

