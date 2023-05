https://it.sputniknews.com/20230529/giappone-stati-uniti-e-corea-del-sud-tengono-consultazioni-sul-satellite-nordcoreano-17264021.html

Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud tengono consultazioni sul satellite nordcoreano

Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud tengono consultazioni sul satellite nordcoreano

Takehiro Funakoshi, capo del dipartimento per gli affari asiatici e oceanici del ministero degli Esteri giapponese, ha tenuto consultazioni con il... 29.05.2023, Sputnik Italia

"Le parti hanno ribadito che la condotta della Corea del Nord di un lancio di missili balistici con il pretesto di lanciare un 'satellite' è in chiara violazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che vieta alla Corea del Nord di utilizzare la tecnologia dei missili balistici, e l'hanno esortata ad astenersi dal lancio", ha riferito il ministero degli Esteri giapponese in un comunicato.Le parti hanno inoltre convenuto di lavorare a stretto contatto tra loro e con i paesi partner nel campo della sicurezza e di rafforzare le forze di deterrenza e risposta nella regione.In precedenza è stato riferito che la Corea del Nord ha trasmesso all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) la sua intenzione di lanciare un satellite tra il 31 maggio e l'11 giugno di quest'anno. Il Dipartimento per la situazione in Corea del Nord sotto l'Ufficio del Primo Ministro del Giappone raccoglie e analizza le informazioni.

