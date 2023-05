Ambasciatore Repubblica Centrafricana in Russia: c'è bisogno di una base militare russa nel Paese

https://it.sputniknews.com/20230529/ambasciatore-repubblica-centrafricana-in-russia-ce-bisogno-di-una-base-militare-russa-nel-paese-17262900.html

"Ora abbiamo bisogno di una base militare russa, dove possano essere schierati da 5 a 10mila soldati. Allo stesso tempo, potrebbero essere utilizzati in altri Paesi se necessario. Lo avevamo chiesto. Quando [il presidente del parlamento della Repubblica centrafricana Simplis] Sarangi è venuto nella Federazione Russa, ha ripetuto che ne avevamo bisogno", ha detto l'ambasciatore in un'intervista al quotidiano russo Izvestia, pubblicata lunedì.L’ambasciatore ha osservato che permangono minacce alla sicurezza nella Repubblica Centrafricana. Dodonu ha sottolineato che tra i profughi del Sudan ci sono persone armate.Ha aggiunto che la cooperazione militare con Mosca, a suo avviso, dovrebbe continuare, sebbene ciò causi insoddisfazione in alcuni paesi.

