Turchia, Erdogan dichiara la sua vittoria nelle presidenziali

Turchia, Erdogan dichiara la sua vittoria nelle presidenziali

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la fine del secondo turno delle elezioni presidenziali. 28.05.2023

"Abbiamo completato il secondo turno delle elezioni presidenziali con la buona volontà del nostro popolo. Vorrei esprimere la mia gratitudine al mio popolo per averci concesso una festa di democrazia tra due feste. Vorrei ringraziare tutti i miei cittadini che sono venuti alle urne ed hanno espresso la propria volontà per il bene del futuro loro e dei loro figli", ha detto rivolgendosi ai suoi sostenitori a Istanbul.Inoltre, ha ringraziato tutti i rappresentanti del suo popolo che gli hanno affidato la responsabilità di governare il Paese per i prossimi cinque anni.Secondo il canale televisivo di stato TRT Haber, Erdogan è in testa alle elezioni con il 52,08% dei voti dopo il 98,88% di schede scrutinate. Il suo rivale, il leader dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu, è stato sostenuto dal 47,92% dei residenti turchi.Al primo turno delle elezioni del 14 maggio, nessuno dei politici aveva ricevuto il 50% dei voti. Al secondo turno sono passati il ​​candidato dell'Alleanza repubblicana, il presidente in carica Recep Tayyip Erdogan (49,52% dei voti) e il candidato dell'Alleanza popolare, leader del Partito popolare repubblicano di maggiore opposizione, Kemal Kilicdaroglu (44,88%).L'ex candidato dell'alleanza Ata Sinan Ogan, terzo al primo turno con il 5,17% dei voti, ha invitato i suoi elettori a sostenere l'attuale capo della Turchia al secondo turno.Le votazioni per i cittadini del paese che vivono all'estero si sono concluse il 24 maggio. Un totale di 3,5 milioni di elettori si sono recati alle urne in 73 paesi.

