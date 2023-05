Lo scrive il quotidiano Milliyet.Il secondo turno delle elezioni presidenziali in Turchia è iniziato domenica alle 08:00 ora locale (le 07:00 italiane), le votazioni dureranno fino alle 17.00. L'attuale capo della repubblica, Tayyip Erdogan, e l'unico candidato del blocco d'opposizione, Kemal Kilicdaroglu, si contendono la presidenza.

L'ufficio del procuratore ha emesso un mandato d'arresto per cinque persone che hanno diffuso disinformazione sui social network in merito al secondo turno... 28.05.2023, Sputnik Italia

Turchia, cinque mandati d'arresto per il reato di disinformazione sulle elezioni

Turchia, cinque mandati d'arresto per il reato di disinformazione sulle elezioni

Turchia, cinque mandati d'arresto per il reato di disinformazione sulle elezioni

Seguici su

L'ufficio del procuratore ha emesso un mandato d'arresto per cinque persone che hanno diffuso disinformazione sui social network in merito al secondo turno delle elezioni presidenziali in Turchia.