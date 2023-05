https://it.sputniknews.com/20230528/stoltenberg-mette-in-guardia-pristina-contro-azioni-unilaterali-in-kosovo-17262279.html

Stoltenberg mette in guardia Pristina contro azioni unilaterali in Kosovo

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha esortato le autorità del Kosovo a non prendere misure unilaterali e ad aiutare a disinnescare la... 28.05.2023, Sputnik Italia

"Pristina dovrebbe ridurre il livello di escalation, non adottare misure destabilizzanti unilaterali", ha scritto Stoltenberg in un post sui social dopo i colloqui con il capo della diplomazia europea Josep Borrell.Ha anche invitato Belgrado e Pristina a riprendere immediatamente il dialogo sotto l’egida dell'Unione Europea, che, secondo Stoltenberg, rappresenta "l'unica via possibile verso la pace e la normalizzazione". "Il contingente NATO KFOR continuerà a fornire una situazione sicura e stabile", ha aggiunto il segretario generale della NATO.Il Consiglio di sicurezza nazionale serbo ha riferito sabato che il contingente NATO in Kosovo e Metohija KFOR non ha agito secondo la sua autorità ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite durante l'azione militare della polizia dell'autoproclamata repubblica nel nord della regione venerdì, l'esercito serbo rimane alla massima prontezza al combattimento.

