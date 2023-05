https://it.sputniknews.com/20230528/seggi-aperti-per-il-ballottaggio-in-turchia-17260933.html

Seggi aperti per il ballottaggio in Turchia

In Turchia, alle 8.00 ora locale (7.00 ora italiana), sono stati aperti i seggi elettorali per il secondo turno delle elezioni presidenziali. 28.05.2023, Sputnik Italia

Più di 191.000 urne sono state installate in tutto il paese. Il numero di elettori supera i 60 milioni di persone.Secondo i risultati del primo turno di votazioni del 14 maggio, nessuno dei candidati ha ottenuto il 50% dei voti, e il candidato dell'Alleanza repubblicana, il presidente in carica Recep Tayyip Erdogan (49,52% dei voti) e il candidato dell'Alleanza popolare, leader del Partito popolare repubblicano, Kemal Kılıçdaroğlu (44,88%), sono passati al secondo turno.L'ex candidato presidenziale dell'alleanza Ata, Sinan Ogan, che ha ottenuto il 5,17% dei voti al primo turno, ha invitato i sostenitori a sostenere Erdogan al secondo turno.Lo spoglio dei voti inizierà subito dopo la chiusura dei seggi elettorali, alle 17.00 ora locale (16.00 ora italiana).Le votazioni per i cittadini turchi residenti all'estero si sono concluse il 24 maggio. Un totale di 3,5 milioni di elettori hanno votato in 73 paesi.

