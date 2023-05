https://it.sputniknews.com/20230528/ministro-della-difesa-serbo-le-tensioni-in-kosovo-potrebbero-sfociare-in-un-conflitto-armato-17261550.html

Ministro della Difesa serbo: le tensioni in Kosovo potrebbero sfociare in un conflitto armato

Ministro della Difesa serbo: le tensioni in Kosovo potrebbero sfociare in un conflitto armato

Le tensioni in Kosovo hanno raggiunto l'apice e potrebbero degenerare in un conflitto armato, le unità dell'esercito serbo continuano a essere schierate e ad... 28.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-28T12:58+0200

2023-05-28T12:58+0200

2023-05-28T12:58+0200

serbia

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/676/74/6767479_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_37ca2f33814d3608dd10ff26448b04ff.jpg

Il Consiglio di sicurezza nazionale della Serbia ha riferito sabato che il contingente NATO in Kosovo e Metohija KFOR non ha agito secondo la sua autorità ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite durante l'azione delle forze di polizia dell'autoproclamata repubblica nel nord della provincia venerdì , l'esercito serbo rimane alla massima prontezza al combattimento.“La situazione è pacifica solo esteriormente. Al momento non ci sono incidenti. La tensione è massima, l'indicatore è nella zona rossa della tensione, in primis tra i serbi, che sono direttamente sotto la minaccia di atti terroristici del regime del ("premier" del Kosovo, ndr) Albin Kurti, che sta facendo di tutto per espellere i serbi e portare a un'escalation che giustificherà ulteriori aggressioni e terrore contro i serbi, con l'obiettivo finale della completa pulizia etnica del Kosovo e Metohija dai serbi", ha detto il ministro della Difesa alla tv Prva."Naturalmente, la Serbia può essere coinvolta nel conflitto ed essere rappresentata dalla parte dell'aggressore. Abbiamo visto questo scenario non solo nel caso dell'Ucraina, chi dà dell'aggressore all’altro, ma anche nell'ex Jugoslavia. All’epoca le unità regolari dell'esercito popolare jugoslavo sono state proclamate parte aggressore. Dobbiamo essere il più prudenti possibile... le unità sono state incaricate di schierarsi lungo le loro posizioni domani entro le 15:00", ha affermato il ministro della Difesa serbo.

serbia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

serbia, difesa