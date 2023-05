https://it.sputniknews.com/20230528/limite-numero-dipendenti-di-rappresentanza-tedeschi-in-russia-entrera-in-vigore-a-giugno-17262166.html

Limite numero dipendenti di rappresentanza tedeschi in Russia entrerà in vigore a giugno

Le autorità tedesche prenderanno provvedimenti per mantenere de facto la parità con la Russia in termini di numero di missioni diplomatiche, ha affermato... 28.05.2023, Sputnik Italia

La nota dell'ambasciata rileva che "le restrizioni imposte dalla Russia al numero massimo di dipendenti degli uffici di rappresentanza tedeschi in Russia entreranno in vigore all'inizio di giugno". La missione displomatica ha spiegato che il governo russo ha notificato alle autorità tedesche "la sua decisione di stabilire il numero massimo consentito di dipendenti delle missioni tedesche in Russia, limitando così in modo significativo la presenza di missioni e organizzazioni tedesche che esistevano da molti anni". L'ambasciata ha osservato che il ministero degli Affari esteri russo ha annunciato pubblicamente questa misura lo scorso 22 aprile."Le nuove restrizioni, imposte in maniera unilaterale da parte russa che entrano in vigore all'inizio di giugno, riguarderanno non solo i dipendenti dell'ambasciata e dei consolati generali, ma, in conformità con la decisione della parte russa, anche i dipendenti delle istituzioni culturali tedesche, tra cui gli uffici di rappresentanza dell'Istituto Goethe e delle scuole tedesche", si legge in una nota della rappresentanza diplomatica.Hanno notato che la decisione della Federazione Russa costringerà il governo tedesco a ridurre seriamente la sua presenza in Russia in tutte le aree. Allo stesso tempo, le autorità tedesche cercheranno "con l'aiuto del personale rimanente di mantenere una presenza diplomatica e consolare in Russia e garantire il lavoro delle organizzazioni che sono cadute sotto la riduzione del numero dei dipendenti, mentre il personale in tutto le aree sarà notevolmente ridotto”."Date le restrizioni imposte unilateralmente dalla parte russa, la Repubblica federale di Germania adotterà misure volte a mantenere la parità de facto rispetto alla presenza russa in Germania nella pratica", ha affermato l'ambasciata.Inoltre, la missione diplomatica ha informato che alcuni mesi fa le autorità tedesche hanno chiesto che un certo numero di diplomatici russi lasciassero il Paese, Mosca in risposta ha chiesto che lo stesso numero di diplomatici tedeschi lasciasse la Russia."Entrambi i processi sono stati completati. Il governo tedesco nega fermamente l'esistenza di qualsiasi relazione o interdipendenza con le restrizioni unilateralmente imposte dalla parte russa", ha concluso l'ambasciata.

