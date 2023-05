https://it.sputniknews.com/20230528/lavrov-sui-piani-delloccidente-di-fornire-gli-f-16-a-kiev-escalation-inaccettabile-17261042.html

Lavrov sui piani dell'Occidente di fornire gli F-16 a Kiev: "escalation inaccettabile"

Lavrov sui piani dell'Occidente di fornire gli F-16 a Kiev: "escalation inaccettabile"

L'escalation in relazione alla fornitura di armi a Kiev è inaccettabile e molte persone in Occidente lo capiscono, ha affermato il ministro degli Esteri russo... 28.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-28T11:19+0200

2023-05-28T11:19+0200

2023-05-28T11:19+0200

la situazione in ucraina

russia

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/05/9619061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b067169cda40e747339febcbc890407.jpg

"Certamente, questa è un'escalation inaccettabile. Penso che ci siano comunque persone in Occidente che lo capiscono ma tutto è dettato da Washington, Londra e dai loro satelliti che sono all'interno dell'Unione Europea", ha affermato Lavrov in un'intervista al giornalista Pavel Zarubin per il programma "Mosca. Cremlino. Putin" del canale televisivo Rossiya 1, commentando la questione di dove sia il limite dell'escalation alla luce della continua fornitura di armi a Kiev.Mosca lo scorso anno ha inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi alla repubblica post-sovietica. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico con equipaggiamento militare per l'Ucraina diventerebbe un obiettivo legittimo per l'esercito russo. Secondo lui, gli Stati Uniti e l'alleanza sono direttamente coinvolti nel conflitto, non solo trasferendo armi, ma anche addestrando personale nel Regno Unito, Germania, Italia e altri paesi.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, difesa