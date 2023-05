https://it.sputniknews.com/20230528/filippine-stanno-cercando-opportunita-di-commercio-con-la-russia-afferma-lambasciatore-17260652.html

Filippine stanno cercando opportunità di commercio con la Russia, afferma l'ambasciatore

Le Filippine sono alla ricerca di opportunità per commerciare con la Russia alla luce delle difficoltà nell'utilizzo dello SWIFT a causa delle sanzioni, ha... 28.05.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il capo della banca centrale filippina, Felipe Medalla, aveva dichiarato a Sputnik che il sistema interbancario internazionale SWIFT dovrebbe avere un'alternativa, ma attualmente non ce l'ha."Le difficoltà che esistono oggi nella circolazione delle merci e nella fornitura di servizi tra Russia e Filippine fanno parte dei problemi con lo SWIFT, poiché ci sono problemi nei pagamenti a causa delle sanzioni. Ma, come altri paesi della regione e intorno al mondo, che commercia ancora con la Russia, le Filippine stanno cercando modi per utilizzare un sistema di pagamento per sostenere il commercio tra i paesi", ha affermato Bailen.L'ambasciatore ha aggiunto che il fatto che una delegazione di uomini d'affari delle Filippine visiterà il Forum economico internazionale di San Pietroburgo a giugno confermerà i legami economici attivi tra i paesi."Sì, ho intenzione di visitare il forum. Non conosco esattamente i rappresentanti delle autorità, ma sono sicuro che i rappresentanti della comunità imprenditoriale saranno nella nostra delegazione", ha aggiunto Bailen.

