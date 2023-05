https://it.sputniknews.com/20230528/cremlino-contro-la-russia-e-in-corso-un-conflitto-su-tutti-i-fronti-17261643.html

Cremlino, contro la Russia è in corso un conflitto su tutti i fronti

C'è una guerra contro la Russia su tutti i fronti, ha detto l'addetto stampa presidenziale Dmitry Peskov. 28.05.2023, Sputnik Italia

Il video dell'intervista è stato pubblicato sul suo canale Telegram dal giornalista Pavel Zarubin.Come ha notato Dmitriy Peskov, gli oppositori della Russia stanno ora invadendo ciò che era assolutamente sacro.Allo stesso tempo, Peskov ha aggiunto che Mosca deve agire secondo i propri interessi e trasmettere apertamente le proprie preoccupazioni, indicando passi inaccettabili per il Paese.La Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio 2022. In questo contesto, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno lanciato forniture di armi su larga scala a Kiev e hanno anche aumentato la pressione delle sanzioni su Mosca.La Russia ha ripetutamente sottolineato che il Paese affronterà tutti i problemi che l'Occidente gli crea.

