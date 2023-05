https://it.sputniknews.com/20230527/vucic-si-dimette-da-leader-del-partito-al-governo-in-serbia-17259284.html

Vucic si dimette da leader del partito al governo in Serbia

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato sabato che si dimette dalla carica di leader del Partito progressista serbo (SNS) al governo e ha proposto... 27.05.2023, Sputnik Italia

serbia

politica

"Propongo di eleggere Milos Vucevic come nuovo presidente del nostro partito. Cosa posso dire del nostro Milos, non leggerò dove e quando sono nato, so che è stato con noi fin dall'inizio, lo sa meglio cos'è il partito, so quanto ama l'SNS, conosco suo padre, che era uno dei migliori avvocati di Novi Sad... so da che buona famiglia viene", ha detto Vucic ai compagni di partito a Kragujevac.

serbia

