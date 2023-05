https://it.sputniknews.com/20230527/turchia-domani-si-decide-il-futuro-17260528.html

Domenica 28 maggio i turchi sono chiamati alle urne per il secondo turno delle presidenziali, dove si sfideranno il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e... 27.05.2023, Sputnik Italia

Più di 64 milioni di turchi sono chiamati alle urne domenica 28 maggio in quasi 192mila seggi elettorali. I seggi in tutto il Paese apriranno alle 8 dell'orario locale e chiuderanno alle 17. L'affluenza dovrebbe essere alta dato che il primo turno ha visto l'87,04% degli elettori presentarsi alle urne per votare. Sarà eletto presidente il candidato che raccoglierà più voti, anche solo 1 in più. Secondo un sondaggio, il 44,7% degli intervistati è pronto a votare per Kilicdaroglu, mentre il 43,7% è pronto a sostenere il presidente turco. Il restante 11,6% o non ha ancora fatto la sua scelta o non andrà affatto alle urne.Ma i sondaggi spesso divergono, a testimonianza dell'imprevidibilità dell'esito di queste elezioni. L'autorevole società di sondaggi turca KONDA ha rivelato che nelle sue ultime rilevazioni che almeno il 47% degli intervistati dirà "sì" a Erdogan al ballottaggio, mentre Kilicdaroglu sarà sostenuto dal 42,2%. Circa l'8,2% non ha ancora deciso come votare e il 2,6% non ha intenzione di votare.Durante il primo turno, il presidente Recep Tayyip Erdogan del Partito Giustizia e Sviluppo (AKP) al governo ha ottenuto il 49,52% dei voti, mentre il suo principale sfidante del Partito Popolare Repubblicano (CHP), all'opposizione, Kemal Kilicdaroglu, ha ricevuto il 44,88%.

