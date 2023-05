https://it.sputniknews.com/20230527/serbia-schiera-le-unita-militari-vicino-alla-linea-amministrativa-con-il-kosovo-17260230.html

Serbia schiera le unità militari vicino alla linea amministrativa con il Kosovo

Le unità dell'esercito serbo vengono dispiegate, prendendo posizioni in direzione della linea amministrativa con il Kosovo e Metohija, ha affermato il ministro... 27.05.2023

Il Consiglio di sicurezza nazionale serbo ha riferito sabato che il contingente NATO in Kosovo e Metohija KFOR non ha agito secondo la sua autorità ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite durante l'azione delle forze di polizia dell'autoproclamata repubblica nel nord della provincia venerdì, l'esercito serbo rimane alla massima prontezza al combattimento."Le unità dell'esercito serbo sono schierate in direzione della linea amministrativa, ci aspettiamo che nelle prossime ore prendano posizione. Non vogliamo fare giochi di guerra, ma le linee rosse per la Serbia sono note. Le unità vengono dispiegate ora in conformità con la situazione attuale e rimarranno in posizioni in futuro", ha dichiarato il ministro della Difesa, che sabato è stato eletto capo del Partito progressista serbo al governo.Venerdì il presidente serbo Aleksandar Vucic ha messo l'esercito serbo in massima allerta a causa della situazione in Kosovo e Metohija a seguito dei passi unilaterali di Pristina. Il capo dello Stato ha anche chiesto alla NATO di “fermare urgentemente le violenze contro i serbi” in Kosovo e Metohija. Vucevic in televisione ha confermato di aver portato l'esercito al più alto grado di prontezza al combattimento e l'avanzamento delle forze verso il Kosovo e Metohija.

