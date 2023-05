https://it.sputniknews.com/20230527/pechino-cina-e-russia-continueranno-ad-arricchire-le-relazioni-bilaterali-17258974.html

Pechino: Cina e Russia continueranno ad arricchire le relazioni bilaterali

La Cina e la Federazione Russa continueranno a rafforzare la cooperazione in vari campi, ad arricchire il contenuto delle relazioni bilaterali. 27.05.2023, Sputnik Italia

Così il Ministero degli Affari Esteri cinese in un comunicato a seguito dei risultati dei negoziati tra il Rappresentante speciale della Repubblica popolare cinese per gli affari eurasiatici e Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Mosca."Le parti attueranno pienamente il consenso raggiunto dal presidente Xi Jinping e dal presidente Vladimir Putin, continueranno a rafforzare la cooperazione strategica bilaterale e multilaterale in vari campi, arricchiranno costantemente il contenuto delle relazioni Russia-Cina in una nuova epoca", si legge in una nota del ministero degli Esteri cinese.

