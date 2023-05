https://it.sputniknews.com/20230527/onu-sospende-temporaneamente-lassistenza-in-contanti-per-i-rifugiati-siriani-in-libano-17259846.html

ONU sospende temporaneamente l'assistenza in contanti per i rifugiati siriani in Libano

Sabato, le Nazioni Unite hanno dichiarato di aver deciso di sospendere temporaneamente l'uso della doppia valuta per l'erogazione di assistenza in denaro ai... 27.05.2023, Sputnik Italia

Una nota delle Nazioni Unite afferma che l'agenzia sta discutendo con le autorità libanesi le modalità appropriate per fornire assistenza in denaro ai rifugiati in Libano. La dichiarazione è arrivata dopo che il ministro libanese per gli affari sociali, Hector Hajjar, ha dichiarato venerdì che il Libano si rifiuta di fornire aiuti in dollari ai rifugiati siriani perché il popolo libanese rifiuta questo spostamento."I libanesi confrontano l'aiuto offerto agli sfollati con il piccolo sostegno che ricevono come libanesi", ha detto il ministro.Le autorità libanesi hanno lavorato per garantire un ritorno sicuro dei rifugiati siriani in patria, esortando la comunità internazionale a sostenere questa iniziativa mentre il paese soffre di una grave crisi finanziaria. Inoltre, recentemente sono stati registrati diversi incidenti tra cittadini libanesi e rifugiati siriani. Il Libano rimane il paese che ospita il maggior numero di rifugiati pro capite, con il governo che stima circa 2 milioni di rifugiati siriani.

