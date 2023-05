https://it.sputniknews.com/20230527/mosca-commenta-le-sanzioni-introdotte-dal-giappone-17259058.html

Mosca commenta le sanzioni introdotte dal Giappone

Mosca sta valutando l'impatto delle nuove sanzioni di Tokyo sulla sicurezza e sull'economia della Federazione Russa e non le lascerà senza risposta, ha... 27.05.2023, Sputnik Italia

"Sembra che Tokyo si sia prefissata il compito di diventare un leader nelle restrizioni anti-russe. Continuiamo a monitorare l'attuazione pratica di tali misure e valutiamo il loro possibile impatto sulla sicurezza nazionale e sull'economia. In ogni caso, tali azioni illegittime della Tokyo ufficiale non rimarrà senza risposta", afferma il ministero in una nota.Il ministero degli Esteri russo ha anche affermato di aver registrato i tentativi del governo giapponese di accusare Mosca di "ricatto nucleare", affermando che "la volontà di attribuire alla Russia la mancata intenzione di utilizzare armi nucleari in relazione agli eventi in Ucraina non è altro piuttosto che speculazioni ciniche e senza scrupoli"."Non ci sono stati cambiamenti nei nostri approcci a questo problema. Esortiamo Tokyo a mostrare una simile "preoccupazione" per quanto riguarda le armi nucleari statunitensi già dispiegate in Europa", ha aggiunto il ministero degli Esteri russo.

