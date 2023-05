https://it.sputniknews.com/20230527/min-esteri-russo-mosca-continuera-a-sostenere-belgrado-nel-difendere-la-sua-sovranita-17258680.html

Min. Esteri russo: Mosca continuerà a sostenere Belgrado nel difendere la sua sovranità

Min. Esteri russo: Mosca continuerà a sostenere Belgrado nel difendere la sua sovranità

La Russia continuerà a sostenere Belgrado nella difesa dei suoi legittimi diritti, sovranità e integrità territoriale, ha affermato a Sputnik Yury Pilipson... 27.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-27T09:48+0200

2023-05-27T09:48+0200

2023-05-27T09:48+0200

serbia

russia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/15643051_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_450e8a588c05480818276bf9effc090f.jpg

"Qualsiasi decisione sul Kosovo dovrebbe essere accettabile per i serbi e approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'Occidente, nel suo stile cinico preferito, è selettivo riguardo al diritto internazionale, fa del suo meglio per sostituire questo documento fondamentale con schemi unilaterali che non prende in considerazione gli interessi fondamentali del popolo serbo, impone l'adozione della "sovranità statale" della regione", ha detto."Continueremo a sostenere Belgrado nella difesa dei suoi legittimi diritti, sovranità e integrità territoriale. Non abbiamo motivo di dubitare della stabilità della leadership serba quando si tratta di proteggere gli interessi dello Stato", ha affermato il diplomatico.Venerdì il presidente della Serbia ha adottato uno stato di massima prontezza al combattimento dell'esercito serbo in relazione alla situazione in Kosovo e Metohija a causa dei passi unilaterali di Pristina. Il capo dello Stato ha anche chiesto alla NATO di “fermare urgentemente le violenze contro i serbi” in Kosovo e Metohija.Il ministro della Difesa serbo Milos Vucevic ha confermato di aver portato l'esercito al massimo grado di prontezza al combattimento e l'avanzamento delle forze verso il Kosovo e Metohija.Il motivo è stato un tentativo da parte delle autorità di Pristina di insediare sindaci albanesi nel nord della regione dopo le elezioni del 23 aprile per i governi locali nel nord del Kosovo, che sono state boicottate dai serbi locali.

serbia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

serbia, russia, politica